هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة تستخدم لعلاج جرثومة المعدة

حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Controloc i.v vial الشركة المصنعة : Acino تشغيلة رقم : 525822 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.

وقالت هيئة الدواء إنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ماورد إلينا من الشركة صاحبة المستحضر كالتالي: -

استخدامات لدواء

مثبط مضخة البروتون يستخدم في علاج عسر الهضم، ومرض الارتجاع المعدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة) ، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية ، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المعدية.