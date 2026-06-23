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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل ساندوتشات الكفتة، تبحث الكثير من الأمهات خلال فصل الصيف عن وصفات سهلة ومشبعة يمكن تجهيزها سريعًا قبل الذهاب إلى النادي أو المصيف أو حتى الرحلات العائلية. 

وتعد ساندوتشات الكفتة البيتي من أفضل الخيارات التي تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية والتكلفة الاقتصادية، خاصة عندما يتم إعدادها بطريقة المطاعم مع بعض الأسرار البسيطة التي تمنحها طعمًا مميزًا ورائحة شهية تجذب الكبار والصغار.

طريقة عمل ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم 

وتتميز ساندوتشات الكفتة بأنها سهلة الحمل والتناول خارج المنزل، كما يمكن تحضيرها مسبقًا وحفظها في الثلاجة لساعات دون أن تفقد مذاقها اللذيذ، للشيف رباب العمدة.

مكونات الكفتة البيتي

لتحضير كفتة طرية ومتماسكة ستحتاجين إلى:

  • نصف كيلو لحم مفروم.
  • بصلة متوسطة مبشورة ومعصورة من الماء.
  • ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
  • ربع ملعقة صغيرة قرفة.
  • ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
  • ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

طريقة تحضير الكفتة

  • في وعاء عميق اخلطي اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والثوم والبقسماط وجميع التوابل جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • استمري في العجن لمدة خمس دقائق تقريبًا للحصول على خليط متماسك يساعد على نجاح الكفتة أثناء التسوية.
  • ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب المكونات النكهات وتصبح الكفتة أكثر تماسكًا.
  • بعد ذلك شكلي الكفتة على هيئة أصابع أو أصابع صغيرة مناسبة لحجم الساندوتشات.

سر طعم المطاعم في الكفتة

  • يعتمد سر الكفتة الشهية الموجودة في المطاعم على عدة خطوات بسيطة، أهمها عدم الإكثار من البصل حتى لا تصبح الكفتة رخوة، بالإضافة إلى ترك الخليط يرتاح في الثلاجة قبل التشكيل.
  • كما أن إضافة كمية صغيرة من الفحم المشتعل داخل وعاء الكفتة لبضع دقائق يمنحها نكهة الشواء المميزة التي يعشقها الجميع.
  • ويمكن أيضًا دهن الكفتة بقليل من الزيت قبل إدخالها الفرن للحصول على لون ذهبي جذاب.

طريقة التسوية

  • رصي أصابع الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
  • أدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة مع تقليبها في منتصف الوقت حتى تنضج من جميع الجهات.
  • ويمكن كذلك شويها على الجريل أو في المقلاة غير اللاصقة للحصول على مذاق أقرب إلى المطاعم.

تحضير ساندوتشات الكفتة

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية
  • بعد نضج الكفتة جهزي الخبز المناسب سواء الخبز البلدي أو الفينو أو خبز الصاج.
  • ضعي أصابع الكفتة داخل الخبز ثم أضيفي شرائح الطماطم والخيار والخس والبصل حسب الرغبة.
  • وللحصول على طعم مميز يمكن إضافة صوص الطحينة أو صوص الزبادي بالثوم أو القليل من الكاتشب والمايونيز.

أفضل صوص للساندوتشات

لتحضير صوص سريع وشهي اخلطي:

  • نصف كوب زبادي.
  • ملعقة كبيرة طحينة.
  • فص ثوم مهروس.
  • عصير نصف ليمونة.
  • رشة ملح.
  • قلبي المكونات جيدًا ثم وزعيها داخل الساندوتشات قبل التقديم.

نصائح لحفظ الساندوتشات للنادي والمصيف

  • يفضل ترك الكفتة تبرد تمامًا قبل تجهيز الساندوتشات حتى لا يتسبب البخار في ترطيب الخبز.
  • يمكن لف كل ساندوتش بورق الزبدة أو ورق الألومنيوم للحفاظ على نضارته.
  • كما يفضل حفظ الساندوتشات داخل حقيبة تبريد خاصة إذا كانت الرحلة تستغرق عدة ساعات.

القيمة الغذائية لساندوتشات الكفتة

  • تحتوي الكفتة على نسبة جيدة من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما تمد الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة الصيفية المختلفة.
  • وعند إضافة الخضروات الطازجة تصبح الوجبة أكثر توازنًا وتوفر العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.
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ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

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