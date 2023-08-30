لبنان .. مجلس الأمن يعلن تطورات مشروع قرار تمديد ولاية اليونيفيل

أعلن مجلس الأمن الدولي، قراره اليوم الأربعاء بشأن التصويت على مشروع قرار حول تمديد ولاية القوات الأممية في لبنان والمعروفة بإسم "اليونيفيل".

وأعلن مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية قوات اليونيفيل بسبب عدم التوافق على بنوده، وأكدت مسودة مشروع القرار على أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وأضاف أنه على الرغم من وجوب أن تُجري عمليات اليونيفيل في لبنان بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان ممثلة في الجيش اللبناني، إلا أن مسودة المشروع تُدين بأشد العبارات أي محاولات لتقييد حركة موظفي اليونيفيل.

ومن النقاط الخلافية أيضا الدعوة الصريحة لحكومة إسرائيل بتسريع انسحاب جيشها من قرية الغجر الشمالية والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، على وجه التحديد أطراف بلدة الماري وتنص المسودة على تنسيق هذا الانسحاب من دون تأخير إضافي وبالتعاون مع اليونيفيل.