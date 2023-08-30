لصحة الطفل والأم | تفاصيل مبادرة الألف يوم الذهبية ..المشرف العام يوضح

قالت عبلة الألفي، المشرف العام على مبادرة "الألف يوم الذهبية" لـتنمية الأسرة المصرية، إن الألف يوم تمثل فترة الحمل لدى الأم والسنتين الأولى من عمر الطفل، متابعة: “تلك الفترة مسئولة عن تكوين 85% من قدرات الإنسان”.

وأضافت "الألفي" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أول ساعة في حياة الطفل بعد الولادة نطلق عليها "أول ساعة ذهبية"، ونفضل أن يكون الطفل في أحضان أمه، حتى لا يحدث للطفل انفصال مفاجئ، نتيجة انفصاله عن الأم بشكل مفاجئ.

واسترسلت: 85% من قدرات الإنسان تتشكل في الألف يوم الأولى من حياته، سواء على المستوى الصحة الجسدية والنفسية والذكاء والأداء الذهني والتعامل مع المجتمع.

ولفتت إلى أن المبادرة تهتم بصحة المرأة والطفل، من خلال التغذية الصحيحة والتربية الإيجابية والابتعاد عن الآفات المجتمعية، مشدده على أن المبادرة تستهدف تثقيف الأم بالتربية الإيجابية للطفل، منذ اليوم الأول.

