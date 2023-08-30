تفاصيل فبركة شاب صورًا مخلة لنساء قريته بالمنوفية .. شاهد

خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن شاب يشهر بسيدات قريته بصور مفبركة في محافظة المنوفية.



قال أحمد عبدالباسط أحد المتضررين، إن هذا الشاب عمل حساب علي موقع التواصل الاجتماعي السوشيال وبدأ نشر صور لسيدات أهل القرية، مضيفا أن من يرد عليه على السوشيال ميديا ويستهدفه بنشر صور لزوجته واقاربه.



وخلال الفقرة علقت الاعلامية نهال طايل، قائلة :"هذا الشيء مرفوض ولا يقبله عقل ولا دين، ولا اي تربية تقبل هذا الأمر، وهذا الشاب يبتز جيرانه ومعارفه، بفبركة صور لجيرانه واقاربه، ويؤذي كل الناس"، متابعة أن الناس تجمعت وبدأت في إجراءات قانونية وتقدمت ببلاغات إلى ان تم القبض عليه.

شكر لوزارة الداخلية



وقدم برنامج تفاصيل الشكر لوزارة الداخلية بعد القبض على هذا الشاب.