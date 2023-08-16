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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قفلت السكة في وشه| انفعال نهال طايل بسبب مبتزّ زوجته بصور عارية

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

أكد إبراهيم قنديل زوج السيدة رضا المبتزة من زوجها بعد نشر صور عارية لزوجته على السوشيال ميديا، قائلا “قمت بنشر صورة لزوجتي لأثبت أن هناك زواجا قد تم، خاصة أن شقيق زوجتي أكد أنه تبرأ من شقيقته”.

وأضاف إبراهيم قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أنه قد تزوج عرفي من السيدة رضا، خاصة أنني كنت أتردد عليها دائما بعد طلاقها من شقيقي.

وتابع زوج السيدة رضا، أنه لم أنشر أي صورة عارية لزوجتي ولكنها هي من قامت بنشر   تلك الصور من خلا حسابات وهمية، خاصة أن أهلها اتبروا منها بعد اللي عملته.

وأشار إبراهيم قنديل إلى أنه “أنا معايا فيديوهات لأخوها وهو بيضربها ضرب مبرح قبل ما اعرفها، وأنا أتجوزتها عشان دخولي بيتها يكون شرعي”.

 

خليتك تدخل في مكالمة

“لتقوم نهال طايل بإغلاق الهاتف في وجهه وتقول منفعلة ”أنت عملت وصل امانة وهددت زوجتك وتعديت عليها وكويس إني خليتك تدخل في مكالمة".

إبراهيم قنديل زوج برنامج تفاصيل طلاق صدى البلد

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