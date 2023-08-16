بيعتدي عليا دايمًا|سيدة تستغيث: زوجي نشر فيديوهات رقص وصورًا لي بدون ملابس.. فيديو

أكدت «رضا»، السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، قائلة: “زواجي استمر لمدة شهرين فقط، لأنني اكتشفت أنني تزوجت من بلطجي، خاصة أنه كان دائم الاعتداء عليا".

وقالت «رضا»، خلال لقاء لها ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن زوجي نشر فيديوهات رقص لي وصورًا بدون ملابس، بعد الانفصال، وبعد الاعتداء عليا".

يمضيني على وصل أمانة

وتابعت السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، أنه "كنت عايشة مع بلطجي وكان عايز يمضيني على وصل أمانة ببيع بيتي وهددني بأنه هيشوه وجهي بسلاح “القطر”، وتعدى عليا وأصابني في قدمي بالقطر وفضل يضرب فيا ويعذب فيا وصورني عريانة.

