من الجيم.. إمام عاشور في أحدث ظهور له

شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر امام عاشور وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة تبرز لياقة جسمه من داخل الجيم





ولا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيلمحمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيثترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

واستطاع مسؤولي النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعةالحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا علىأن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغوليجاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيليجوسفالدو سوزا.