الصحة: تقديم علاج الإدمان في سرية تامة وبالمجان.. فيديو

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أنه يتم علاج المدمنين في سرية تامة ولا يتم الإعلان عن أسماء من يقومون بالعلاج من الإدمان .
وقالت منن عبد المقصود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مصر من أوائل الدول العربية التي تمتلك قانون لرعاية المريض النفسي".
وأضافت منن عبد المقصود :" مرض الإدمان من الفصول الرئيسية للأمراض النفسية على مستوى العالم ".
وتابعت منن عبد المقصود:" إفشاء سرية علاج المدنيين جريمة يعاقب عليها القانون"، مضيفة:" يتم تقديم العلاج للمدمنين بالمجان ".
وأكملت منن عبد المقصود:" يتم العمل على تأهيل المتعافيين من الإدمان ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي ".