لجنة العفو الرئاسي: السيسى أول من نبه لدمج المفرج عنهم في المجتمع

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تعرض للحبس أكثر من مرة، حتى عام 2011، وعليه فأن تجربة الحبس صعبة للغاية، متابعا: عند تأسيسي لجنة العفو التقيت بالرئيس السيسي حينها.

وأضاف "طارق الخولي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي هو أول نبه لمسألة دمج المفرج عنهم في المجتمع، متابعا: وقتها اتخذنا خطوات لعلاج هذا الامر ومناقشة التحديات التشريعية التي تقف عقبة أمام المفرج عنهم.

وفيما يخص أجمالي عدد المفرج عنهم، أوضح:"مع نهاية عمل اللجنة سيكون في رقم دقيق للمفرج عنهم لأن في ناس خرجوا بإخلاء سبيل من النيابة وآخرين أخذوا افراج بناء على قرار رئاسي".

وأكمل: لا يوجد إحصاء دقيق أو نسبة معينة من المفرج عنهم الذين انضموا للجنة الدمج، بل هناك خطوط تواصل مع هؤلاء الأشخاص، وتم حل 3 مشاكل ونعمل على غيرهم".