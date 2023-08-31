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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد وضع حجر أساسها اليوم.. ننشر تفاصيل مجمع مدارس الريفية بمطروح

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بوضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية وافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري عبدالله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب جمال الشورى، والنائبة سحر عيد بمجلس النواب، والمهندس طارق عبدالله مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

مجمع مدارس الريفية 


وقد قام وزير التربية والتعليم الفني  ومحافظ مطروح، بوضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية التابع لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث استمع وزير التربية والتعليم الفني إلى شرح مفصل عن إنشاء المجمع من حيث المساحة، وعدد الفصول، وكثافتها فى المراحل الدراسية المختلفة.

ويتضمن المجمع مدرسة أجيال المستقبل وتضم جميع المراحل الدراسية من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية بمساحة ٤٢٨٧ متر مربع وعدد ٢٨ فصل.

كما يضم مجمع المدارس مدرسة سما العلم لمرحلة التعليم الأساسي للبنات بعدد ٢٢ فصلا ومساحة ٤٤٨٠ متر مربع.

 

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة مرسى مطروح

 

وتوجه وزير التربية والتعليم الفني  والمحافظ، عقب ذلك، لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة مرسى مطروح والتى تضم جميع المراحل التعليمية، ويبلغ عدد الفصول ١٤ فصلا دراسيا وتمتد المدرسة على مساحة  5500 متر مربع.

وقد تفقد وزير التربية والتعليم الفني  والمحافظ أحد الفصول لرياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية، واستمعا لشرح مفصل حول النظام التعليمي بالمدرسة وتطبيق أنشطة التوكاتسو.

وأوضح وزير التربية والتعليم الفني  أن هذا النظام التعليمي يسعى لتلبية الاحتياجات النفسية وتطوير المهارات الأساسية للطفل، مؤكدا على أهمية تعليم الطلاب أنشطة التوكاتسو، والتى تتضمن المهارات الشخصية، وتنمية الذات، والبحث، والمسئولية، واحترام الآخر، وكيفية إدارة الوقت.

كما تفقد وزير التربية والتعليم الفني  منطقة الألعاب المخصصة للأطفال بالمدرسة الذى تم تصميمها بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، ووجه الوزير بالالتزام بعوامل الحماية والأمان من أجل سلامة الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم الفني  إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؛ لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم
مجمع مدارس الريفية التربية والتعليم التعليم مطروح المدرسة المصرية

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