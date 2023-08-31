لكنكم لا تريدون.. رئيس بيلاروسيا يمد يد السلام إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بيلاروسيا مستعدة لاستعادة العلاقات الجيدة مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، لكنها ردا على ذلك لا تسمع سوى الاتهامات والتهديدات.

وأضاف لوكاشينكو خلال اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي: "نحن مستعدون لاستعادة العلاقات الطيبة مع جيراننا، لأن الجيران ليسوا مختارين، بل هم من الله، ولكن ردا على جميع رسائلنا لا نسمع سوى الاتهامات والتهديدات وهذا يعني أنهم لا يحتاجون إلي أي تطبيع".

وشدد لوكاشينكو على أنه لتأكيد ما قاله للتو واستبعاد أي تلميحات، تمت دعوة ممثلين من بولندا كمراقبين إلى مناورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي "الأخوة القتالية - 2023"، والتي ستبدأ غدًا في منطقة بريست.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن الوضع المتوتر في العالم وبالقرب من الحدود البيلاروسية وكذلك ضغوط العقوبات، لم يتركا أي فرصة "للشعور بالهدوء التام والثقة في المستقبل".

وفي هذا السياق، طلب لوكاشينكو من المشاركين في اجتماع مجلس الأمن النظر في عدد من المجالات المتعلقة بقضايا الأمن القومي.