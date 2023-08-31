عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لكنكم لا تريدون.. رئيس بيلاروسيا يمد يد السلام إلى الاتحاد الأوروبي

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بيلاروسيا مستعدة لاستعادة العلاقات الجيدة مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، لكنها ردا على ذلك لا تسمع سوى الاتهامات والتهديدات.

 

وأضاف لوكاشينكو خلال اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي: "نحن مستعدون لاستعادة العلاقات الطيبة مع جيراننا، لأن الجيران ليسوا مختارين، بل هم من الله، ولكن ردا على جميع رسائلنا لا نسمع سوى الاتهامات والتهديدات وهذا يعني أنهم لا يحتاجون إلي أي تطبيع".

وشدد لوكاشينكو على أنه لتأكيد ما قاله للتو واستبعاد أي تلميحات، تمت دعوة ممثلين من بولندا كمراقبين إلى مناورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي "الأخوة القتالية - 2023"، والتي ستبدأ غدًا في منطقة بريست.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن الوضع المتوتر في العالم وبالقرب من الحدود البيلاروسية وكذلك ضغوط العقوبات، لم يتركا أي فرصة "للشعور بالهدوء التام والثقة في المستقبل".

وفي هذا السياق، طلب لوكاشينكو من المشاركين في اجتماع مجلس الأمن النظر في عدد من المجالات المتعلقة بقضايا الأمن القومي.

نحذركم والاقتراب.. تصريحات شديدة الخطورة من رئيس بيلاروسيا لدول حلف الناتو

عمل قاسٍ.. تعليق رئيس بيلاروسيا على تورط بوتين في مصرع قائد فاجنر

بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي بولندا منظمة معاهدة الأمن الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مفيش شغل أونلاين خلاص.. انفراجة كبرى بأزمة انقطاع الكهرباء قريبا

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

موضوعات متعلقة

نحذركم والاقتراب.. تصريحات شديدة الخطورة من رئيس بيلاروسيا لدول حلف الناتو

عمل قاسٍ.. تعليق رئيس بيلاروسيا على تورط بوتين في مصرع قائد فاجنر

الاتفاق على نظام عالمي.. ماذا دار بين رئيس بيلاروسيا ووزير الدفاع الصيني؟

رئيس بيلاروسيا: الولايات المتحدة تحاول تدمير أوروبا

نحن لا نقرع السيوف.. رئيس بيلاروسيا يكشف سر وجود أسلحة نووية في بلاده

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعلن 6 إجراءات عاجلة استعداداً للعام الدراسي الجديد

حزب مصر الحديثة يعلن دعم ترشيح الرئيس لـ الانتخابات المقبلة

شعبة الأرز تعلن السعر الجديد بعد الانخفاض.. ومفاجأة سارة بشأن البيض والدواجن| أخبار التوك شو

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

يوم ميلاده.. تعرف على أبرز سيارات ولي العهد السعودي

قراران حكوميان لجذب الدولار.. سندات الساموراي ومهلة للأجانب| الاحتياطي بأمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

أخويا أحسن شخص وحافظ القرآن ... عائلة سف.اح الجيزة تثير الجدل| ماذا قالوا؟.. فيديو

بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ