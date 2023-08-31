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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحذركم والاقتراب.. تصريحات شديدة الخطورة من رئيس بيلاروسيا لدول حلف الناتو

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تروج باستمرار لسياسة توسيع الحلف وتواصل التدريبات الاستفزازية بالقرب من حدود بيلاروسيا.

 

وأضاف لوكاشينكو خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن حلف الناتو يبرر أفعاله ببعض التهديدات المزعومة الصادرة من أراضي بيلاروسيا، لافته إلى أن زعماء بولندا ودول البلطيق يتهمون بيلاروسيا ببعض النوايا العدوانية الأسطورية.

ووفقا للرئيس البيلاروسي، أبلغت وارسو دول حلف الناتو في أبريل الماضي بقرارها بعدم تنفيذ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا فيما يتعلق ببيلاروسيا، وهذا يعتبر آخر قانون دولي ملزم قانونا في مجال الحد من الأسلحة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة خطيرة، فكيف ينبغي لنا أن نرد على كل هذا؟".

 

كما أشار لوكاشينكو إلى تدريب المسلحين البيلاروسيين على أراضي الدول المجاورة، قائلا: "أنا لا أتحدث عن تدريب لاجئينا على أراضيهم لتنفيذ انقلاب عسكري في بيلاروسيا، ولكن أود أن أحذر مرة أخرى من أننا لن نستثني أحدًا في هذا الصدد".

 

وتابع: "يجب أن نلاحظ أن لاجئينا الموجودين في بولندا وليتوانيا وخاصة في أوكرانيا يفهمون ما يتم استخدامهم من أجله هناك".

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