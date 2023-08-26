لوكاشينكو يكشف عن تحذيره قائد فاجنر بشأن تهديدات على حياته

كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه حذر قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، مرتين لينتبه إلى التهديدات التي تهدد حياته.

ووفقا لوكالة أنباء بيلتا الحكومية البيلاروسية، أوضح لوكاشينكو للصحفيين أن : "المرة الأولى كانت عندما اتصلت به هاتفيًا وكانت المفاوضات تجري أثناء مسيرتهم نحو موسكو".

وأضاف لوكاشينكو: "قلت له: يا يفجيني، هل تفهم أنك ستهلك شعبك وتهلك نفسك؟ كان قد عاد لتوه من الجبهة. بينما قال: "سأموت إذن، اللعنة!"

وتابع لوكاشينكو أن المرة الثانية التي حذره فيها كانت عندما جاء بريجوجين وديمتري أوتكين، وهو نائب بريجوجين منذ فترة طويلة، لرؤيته.

وأوضح الرئيس البيلاروسي أنه "حذرهم بعبارات لا لبس فيها لأن ينتبهوا". ولم يذكر لوكاشينكو موعد عقد الاجتماع.

وكان لوكاشينكو، تحدث الجمعة بشأن ما تردد حول تورط نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مصرع يفجيني بريجوجين قائد فاجنر بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله مع عدد من القادة في المجموعة الشبه عسكرية بالعاصمة موسكو.

ونفى لوكاشينكو تورط بوتين، في تحطم الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين قائد فاجنر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون للرئيس الروسي دور في حادث تحطم الطائرة، ويحاول الكثيرون الآن تحويل المسؤولية عن الحادث إلى بوتين، ولكنه لا علاقة له بالأمر، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.