عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوكاشينكو يكشف عن تحذيره قائد فاجنر بشأن تهديدات على حياته

الرئيس البيلاروسي،
الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو

كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه حذر قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، مرتين لينتبه إلى التهديدات التي تهدد حياته.

ووفقا لوكالة أنباء بيلتا الحكومية البيلاروسية، أوضح  لوكاشينكو للصحفيين أن : "المرة الأولى كانت عندما اتصلت به هاتفيًا وكانت المفاوضات تجري أثناء مسيرتهم نحو موسكو".

وأضاف لوكاشينكو: "قلت له: يا يفجيني، هل تفهم أنك ستهلك شعبك وتهلك نفسك؟ كان قد عاد لتوه من الجبهة. بينما قال: "سأموت إذن، اللعنة!"

وتابع لوكاشينكو أن المرة الثانية التي حذره فيها كانت عندما جاء بريجوجين وديمتري أوتكين، وهو نائب بريجوجين منذ فترة طويلة، لرؤيته.

وأوضح الرئيس البيلاروسي أنه "حذرهم بعبارات لا لبس فيها لأن ينتبهوا". ولم يذكر لوكاشينكو موعد عقد الاجتماع.

وكان لوكاشينكو، تحدث الجمعة بشأن ما تردد حول تورط نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مصرع يفجيني بريجوجين قائد فاجنر بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله مع عدد من القادة في المجموعة الشبه عسكرية بالعاصمة موسكو.

ونفى لوكاشينكو تورط بوتين، في تحطم الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين قائد فاجنر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون للرئيس الروسي دور في حادث تحطم الطائرة، ويحاول الكثيرون الآن تحويل المسؤولية عن الحادث إلى بوتين، ولكنه لا علاقة له بالأمر، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو فاجنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

موضوعات متعلقة

لماذا وقَّع بوتين أمرا بـ«إلزام مقاتلي فاجنر» بنطق قسم الولاء للدولة الروسية؟

ماذا قال بوريس جونسون عن بوتين بعد وفاة قائد فاجنر.. تفاصيل

مصير فاجنر.. ماذا يدبر لوكاشينكو لهم في بيلاروسيا

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.1 يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الصحة تنفى طرح بروتوكول جديد لعلاج المتحور الجديد لفيروس كورونا .. فيديو

تنمر مش تريند| مفيدة شيحة: فكرت أحلق شعري زي أسما شريف منير

هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

فرصه للعاملين بالخارج .. خطوات استخراج تصريح العمل من الانترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ