"وحوش ذائعة الصيت".. على شاشة الوثائقية قريبا

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر سبتمبر2023، الفيلم الوثائقي "وحوش ذائعة الصيت".

ويستعرض الفيلم ويُوثق مشروعات بحثية نفسية قام بها عدد من كبار أطباء النفس العالميين، مثل الطبيب الأسكتلندي الأصل" يوين كاميرون"، الذي أجرى كثيرًا من التجارب عن تأثير الاضطرابات النفسية، وتأثير مسببات التوترات النفسية، مثل الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، واللجوء إلى بعض الوضعيات الجسدية المرهقة في استنطاق الخاضعين للاستجواب.

كما يوثق الفيلم ما حدث مع "يوين كاميرون" وتحويله - من وجهة نظر مخرج العمل- وحشًا بشريًّا خائنًا لشرف مهنته كطبيب، بعدما أنشأ وأدار- سنوات طويلة- مؤسسة "آلن التذكارية" للصحة النفسية، في حين أنها كانت في حقيقتها وكرًا لإجراء تجارب غير شرعية على المرضى النفسيين.