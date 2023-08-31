في عيون الفرعون.. على شاشة الوثائقية خلال سبتمبر

أعلنتا قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر سبتمبر 2023، الفيلم الوثائقي "في عيون الفرعون".

ويوثق فيلم “ في عيون الفرعون” يوثق عددًا من الرحلات الأثرية الاستكشافية الكبرى في مصر، ومنها رحلة المستكشف الإنجليزي هوارد كارتر، الذي نجح في اكتشاف القناع الفرعوني الأكثر بهاءً للملك توت عنخ آمون عام 1922.

كما يوثق الفيلم رحلة إحدى البعثات الأثرية الفرنسية في صحراء الأقصر، التي أزاحت الستار عن مقبرة "تي تي 33"، المكونة من اثنتين وعشرين غرفة موزعة على ثلاثة طوابق، والتي تعد أحد أهم الاكتشافات الفرعونية في القرن التاسع عشر.