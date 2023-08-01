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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجزء الثاني من أسامة أنور عكاشة.. على شاشة الوثائقية أغسطس الجاري

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي " أسامة أنور عكاشة" في شهر أغسطس الجاري. 

يوثق الجزء الثاني كيفية تحقيق أسامة نجوميته كمؤلف وكاتب سيناريو في الدراما المصرية والعربية، كما يتطرق إلى الثنائيات التي كونها مع مخرجين كبار خلال مسيرته ومنهم إسماعيل عبد الحافظ ومحمد فاضل وجمال عبد الحميد.

 

كذلك يطرح الفيلم في الجزء الثاني بعض التساؤلات التي دارت حول الهوية في عقل عكاشة، والتي استطاع ببراعة تقديمها في أعمال مثل" أرابيسك" و"زيزينيا"، كما يتناول هذا الجزء مدى تأثر أسامة أنور عكاشة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، وكيف تشابهت الأماكن التي كتب عنها مع أماكن محفوظ، هذا كله إلى جوار توثيق الفيلم معارك عكاشة الممتدة مع مقص الرقيب.

 

يشهد الجزء الثاني من فيلم "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن منهم: إلهام شاهين، لوسي، صابرين، عبد العزيز مخيون، المخرج جمال عبد الحميد والمخرج رؤوف عبد العزيز، كما يستضيف بعض الكتاب والنقاد، منهم: عبدالله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، أسامة عبد الفتاح، حمدي عبد الرحيم، والسيناريست مجدي صابر، كذلك يستضيف الفيلم الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة كشاهدة على عالم عكاشة من الداخل.

أسامة أنور عكاشة قناة الوثائقية الدراما المصرية عبدالله السناوي المخرج رؤوف عبد العزيز نجيب محفوظ

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