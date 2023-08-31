الوثائقية تعرض فيلم الحرب على الصين

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر سبتمبر2023، الفيلم الوثائقي الاستقصائي "الحرب على الصين".

ويسعى الصحفي الأسترالي "جون بيلجر"، الذي عمل مراسلًا حربيًّا إبّان حرب فيتنام، إلى كسر حاجز الصمت، وتفنيد ادعاءات الحكومة الأمريكية عن الصين بوصفها مصدرًا للخطر القادم المُهدد للهيمنة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية على العالم.



ويرصد الفيلم- رصدًا دقيقًا- المحاولات الأمريكية المستمرة على مدى سنوات لمحاصرة الصين وتطويقها في بحر الصين الجنوبي؛ من خلال نشر أساطيلها وقواتها البحرية، أو من خلال صواريخها الموجهة نحو بكين من قواعدها العسكرية المنتشرة في عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، مثل كوريا، واليابان.

