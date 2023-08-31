والد زوجة سفاح الجيزة الثانية : المسلسل مجبش 1% من تعذيب بنتي ..خاص

تفاعل كبير شاهده مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل سفاح الجيزة ، و المستوحي من أحداث حقيقة مع بعض التغييرات في السيناريو و المعالجة الدرامية.

تناول المسلسل قصة سفاح الجيزة و ضحاياه الأربعة و هم صديقه و زوجته و عشيقته و إحدي السيدات ، ليلقي تفاعلاً و اهتمام من المتابعين من مراحل عمرية مختلفة و تصدر المسلسل التريند.

قال زكريا علي ابراهيم والد المرحومة فاطمة علي ابراهيم الزوجة الثانية لقذافي فراج المعروف إعلامياً بسفاح الجيزة وإحدي ضحاياه في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد " انه لم يتابع المسلسل و لكن شاهد بعض المشاهد و أن المسلسل لم يعرض سوي 1% فقط من الحقيقة و أن المقدمة التي ظهرت فيها إبنته في الفريزر صحيحة لانه حدث ذلك في الأحداث الحقيقية .

و أكد أن صناع المسلسل لم يتواصلوا مع أي شخص من أسر الضحايا ، كما أنهم جميعاً تقاجأوا يعرض المسلسل وأوضح قائلا "انا ماتبعنش المسلسل كامل و شوفت لقطات بس و المسلسل ماجابش 1% من الحقيقة محدش رجع لأهالي الضحايا و لا تواصلوا معانا و احنا اتفاجئنا بالمسلسل المقدمة صح لانها اعتمدت على اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق.

أما عن السر وراء قتل ابنته أشار زكريا والد فاطمة الزوجة الثانية ضحية سفاح الجيزة ، إلي أن المتهم وضع لزوجته منوم لكنها أفاقت منه بعد مرور بضع دقائق ، موضحاً أن نجلته استمعت إلي المتهم و هو يتحدث مع أحد الأشخاص بانه قتل شريكه و صديقه المهندس رضا و دفنه في احدى المناطق في شقة في بولاق الدكرور .

و استطرد انها فور علمها صرخت بقوة و هددته بأنها ستبلغ عنه الأجهزة الأمنية فقام بقتلها واحتفظ بها داخل فريزر و نقلها إلى الشقة التي دفن بها صديقه المهندس رضا .

لافتاً إلى أنة اتصل به ليخبره بأنها هربت و معها أموال، واضاف الاب : الي حصل أنه حط لبنتي منوم... و ما جابش مفعول و سمعته إنه قتل شريكه.. بنتي هددته إنها هتبلغ عنه فقتلها و حطها في الفريزر و نقلها للشقة الي دفن فيها شريكة كلمني و قالي أن بنتي هربت و سرقت 750 الف جنيه و كروت شحن ب 25 الف جنيه و من اول يوم ماصدقتوش و حررت محضر باختفاء بنتي و إنها مقتولة كان يلف معانا و يدور كانه حمل وديع وورانا العذاب و القهر سنتين لحد ما يئست و الي كشفه عقد زواج باسم شريكه الي قتله و كان منتحل شخصية و إتجوز دكتورة .

و استطرد انه سوف ياخذ إجراء ضد المسلسل و أن المسلسل فتح الاحزان من جديد و أن لا أحد من طاقم العمل كلمة و أنه تفاجأ به و لم يكن بعرف به و اكتشف أن المسلسل كان يصور منذ سنتين و أنه من 2015 حتي 2017 في عذاب و وجع و حزن و قال الحمد لله انه تمكن من الوصول إلي حثه ابنته و دفنها و انه حزين و انه عندما تزوج من ابنته فاطمة كان باسمه الحقيقي قذافي و أنة كان لا يظهر عليه انه بتلك البشاعة و الإجرام و الوحشية و انه انخدع في زوج إبنته .