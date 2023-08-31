حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشاطئ أبو العباس بحي الجمرك

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشاطئ أبو العباس بحى الجمرك.

وقال الشريف«لن نسمح بأية تعديات أو إشغالات غير قانونية أو استغلال المواطنين على شواطئ الإسكندرية» ، وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به، أو فرض إكراميات عليهم .

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الحملة التي تمت بالتعاون مع وحدة التدخل السريع وقسم الجمرك و أجهزة الحي، أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية بشاطئ أبو العباس وتسليم الشاطئ إلى المستأجر ، ومصادرة كميات كبيرة من الإشغالات.