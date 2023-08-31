عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ينحصر فهم الآية في سبب نزولها ولماذا؟ علي جمعة يوضح

هل ينحصر فهم الآية
هل ينحصر فهم الآية في سبب نزولها ولماذا؟

هل ينحصر فهم الآية في سبب نزولها ولماذا؟ سؤال بينه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، من خلال حديثه عن أسباب نزول الآيات، لافتًا إلى أن معرفة سبب النزول تفيد في الوقوف على المعنى كاملا وتعين على فهم النص القرآني فهما صحيحا.

هل ينحصر فهم الآية في سبب نزولها ولماذا؟

وأوضح علي جمعة من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أن مثال ذلك قوله تعالى: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:195] فإنا نقف على بيان معنى التهلكة إذا رجعنا إلى حديث أبي عمران التجيبي أنه قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر, وعلى أهل مصر عقبة بن عامر, وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله, يلقي بنفسه إلى التهلكة؟! فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل, وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه, فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت, وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه, فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلناه (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. (أبو داود 3/12)أي الغزو المراد منه الدعوة إلى الخير وصد العدوان.

سبب نزول آية "إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ" ومعناها.. مجمع البحوث يوضح

آيات تقرأ على الماء لفك السحر ..اتبع هذه الخطوات للشفاء العاجل

وتابع أنه من فوائد معرفة سبب النزول أيضا: أنه يزيل الإشكال الذي يمكن أن يحدثه ظاهر النص القرآني, ومن ذلك ما جاء عن مروان بن الحكم انه قال لبوابه: اذهب إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون.

ويقصد مروان قوله تعالى: (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ) [آل عمران:188] فقال ابن عباس: مالكم ولهذه الآية, إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود وسألهم عن شيء فكتموه إياه واخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما اخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. (البخاري).

وأكمل من فوائده كذلك: أنه يدفع توهم أن يكون النص قد حصر الحكم في الإفراد التي ذكرها, فقوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) [الأنعام:145] ظاهره يفيد حصر المحرمات من الأطعمة في هذه الأصناف الأربعة, ولكن بالعودة إلى سبب نزول هذه الآية تبين أن الحصر متوهم, فقد ذكر الشافعي أن الآية نزلت لترد على المشركين حين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فناقضوا الشريعة, فأراد البيان الإلهي أن يرد عليهم مناقضتهم فنزلت الآية, وكأنه يقول فيها: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه والغرض من ذلك المضادة لا النفي ولا الإثبات على الحقيقة. (البرهان).

وشدد علي جمعة أن الحاصل أن قواعد الفهم السليم اقتضت أن يستعان بسبب النزول -الذي هو من السنة- في بيان النص القرآني المعجز والوقوف على المعنى الكامل والصحيح للآيات.

سبب نزول فهم الآية هل ينحصر فهم الآية في سبب نزولها ولماذا الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء أسباب نزول الآيات معرفة سبب النزول فهم النص القرآني بيان النص القرآني المعجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

تامر أمين: محمد صلاح وراموس في اتحاد جدة رسميا.. فيديو

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

موضوعات متعلقة

محمود علي حسن قارئا.. صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق غدا

دعاء المغرب للرزق والفرج.. 10 كلمات لا ترد في يوم الجمعة

دعاء لقضاء الديون الكثيرة.. ذكر نبوي عظيم استعن به ليلة الجمعة

وصية قادته لأن يصبح شيخًا للعمائم.. لماذا اختار الشيخ محمد الفحام الدراسة بالأزهر؟

التسبيح والذكر على جنابة.. هل يجوز للمحدث والنفساء والحائض؟

سُنة مهجورة تجعل الدعاء في الصلاة مستجابا.. مجربة لطلب تفريج الكرب

دعاء اسم الله الأحد لغفران الذنوب.. لا تغفله في الليل

حكم بناء المساكن للأيتام والمحتاجين من الصدقة الجارية .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

بلاغ للنائب العام ضد قارئ القرآن على ألحان العود

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

رائحة الخلود.. علماء يعيدون صنع بلسم استخدم في تحنيط مرضعة فرعون

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للسكة الحديد

فيديو على تيك توك.. حقيقة احتجاز 3 أشخاص لآخر داخل منزله بأوسيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

فيديو

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ