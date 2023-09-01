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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

صدى البلد

قالت حبيبة مرزوق بطلة الجمباز الإيقاعي، إنه قد وقع الاختيار عليها لتمثيل قارة إفريقيا في بطولة العالم لأنها المصنفة الأولى على القارة في لعبة الجمباز الإيقاعي، وفي بطولة العالم يتم اختيار لاعبه من كل قارة.

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‏وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الورد"، تقديم الإعلامية "ياسمين سيف"، المذاع عبر شاشة "ten"، انها استوحت عرضها في بطولة العالم من افتتاح طريق الكباش العام الماضي للتعبير عن ثقافة مصر.

وقالت حبيبة مرزوق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "قدمت عرضًا في بطولة العالم للجمباز وقدمت الهوية المصرية".

وأضافت حبيبة مرزوق: "ارتديت ثوبًا فرعونيًا يعبر عن الهوية والثقافة المصرية واستخدمت موسيقى كانت خاصة بافتتاح طريق الكباش".

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