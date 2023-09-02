رئيس حزب الاتحاد: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم مهم للغاية

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن اعتماد الأمم المتحدة قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، يعكس الاهتمام الدولي والتقدير الأممي لما تبذله مصر في هذا المنتدى العالمي الذي يجمع شباب العالم، من خلال منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققها المنتدى على مدار السنوات الأخيرة في ملف تمكين الشباب وتحقيق التنمية.

وقال "صقر"، في تصريحات له، إن قرار الأمم المتحدة يأتي تأكيدًا لدور المنتدى وانعكاساته العالمية، بعد وصلة من التشكيك المتعمد للطعن في جدوى تلك المنتديات التي تنظمها الدولة المصرية، حيث استطاع المنتدى أن يصدر العديد من التوصيات التي ترجمت إلى قرارات تنفيذية، بعدما أتاح المنتدى الفرصة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار.

ونوه رئيس حزب الاتحاد، بأن منتدى شباب العالم، تفاعل بشكل إيجابي مع المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه الدول، خاصة النامية، وفي ضوء ذلك أطلق مجموعة من المبادرات والمشروعات التنموية التي جاءت استجابة للتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى الإسهامات التي نجح فيها منتدى شباب العالم، والتي تضمنت حل للقضايا الإقليمية والدولية وإطلاق منصات للشخصيات الشبابية الملهمة مبادرات للمبديعن والمبتكرين.

وأوضح رضا صقر، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يرسخ وضع المنتدى على الخريطة الدولية، ويزيد من فاعلية التوصيات الصادرة عنه على مستوى العالم، وذلك من أجل العمل على بناء مستقبل أفضل.