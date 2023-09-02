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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر .. شاهد | رانيا يوسف تقود سيارة الجولف

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورا جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت رانيا يوسف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر وهي تقود عربة الجولف ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

 

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركتها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي منأبرزهاأنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

 

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