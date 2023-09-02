الكاثوليك الفيتناميون يسافرون إلى منغوليا لرؤية بابا الفاتيكان

وجه الكاثوليك الفيتناميين الذين سافروا آلاف الأميال لرؤية البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في منغوليا رسالة موحدة للبابا، مضمونها: إنهم يريدون منه أن يزور بلدهم الذي يديره الشيوعيون أيضًا.

وهتف البعض في المجموعة 'قم بزيارة فيتنام يا بابا' بينما كان البابا يقود عربة جولف وسط حشد من نحو 2000 شخص من جنسيات مختلفة على أرض الكاتدرائية الكاثوليكية في أولانباتار اليوم السبت.

وقطعت فيتنام علاقاتها مع الفاتيكان بعد أن استولى الشيوعيين على الدولة الموحدة في نهاية حرب فيتنام عام 1975. ثم نظرت السلطات إلى الكنيسة الكاثوليكية في فيتنام باعتبارها قريبة للغاية من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

وقالت سيندي فام من مدينة هوشي منه: 'أرى أنه قريب جدًا، قريب جدًا. لذلك أريد حقًا أن أبكي عندما أراه'. 'حتى عندما رأيته، في المرة الأولى عند البوابة، ركضت، ركضت كثيرًا لرؤيته مرة أخرى.'

وأصبح احتمال القيام بزيارة بابوية إلى فيتنام، الذي كان يبدو مستحيلاً في السابق، أكثر واقعية الشهر الماضي عندما اتفق الفاتيكان وهانوي على تعيين ممثل بابوي مقيم في هانوي.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة في 27 يوليو عندما استقبل البابا الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج في الفاتيكان.

وقال فام 'آمل حقا أن يزور فيتنام على المدى القصير' مشيرا إلى الأمل الذي ولدته زيارة الرئيس للفاتيكان.

ولم تتمكن ماريا فو، وهي مرشدة سياحية فيتنامية المولد تعيش الآن في الفلبين، من إخفاء حماستها عندما لوح فرانسيس من عربة الجولف المتحركة.

وقالت فو، وهو ترى البابا للمرة الأولى: 'لا أستطيع أن أخبرك بمشاعري الآن، لأنني سعيد للغاية'.. 'الشعب الفيتنامي، نحن نحبه وننتظر أن يزورنا في فيتنام.'