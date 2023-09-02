رئيس ريال مدريد يكشف خطة ضم مبابي الموسم المقبل

كشف تقرير صحفي، عن خطة فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، حول ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" أن بيريز سيجتمع مع فايزة العماري والدة كيليان مبابي ووكيلة أعماله لمناقشة التفاصيل النهائية من أجل انتقال اللاعب لريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الشبكة أن الطرفان قد اتفقا على موعد الاجتماع من أجل كيفية خروج اللاعب من حديقة الأمراء والانتقال للملكي.

وأشارت الشبكة إلى أن بيريز يريد الاتفاق مع فايزة العماري على توقيع العقود النهائية لانتقال اللاعب في يناير المقبل ثم انضمامه للفريق بداية من يوليو 2024.

وأوضحت الشبكة أن بيريز متخوف من مبابي بسبب فشل إتمام الصفقة في عام 2022 حين جدد عقده مع باريس ولا يريد تكرار هذا السيناريو وإلا سينسحب نهائياً من الصفقة إذا لم يفٍ اللاعب بوعده.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يمكنه التوقيع مجانًا مع كيليان مبابي في يناير المقبل حال موافقة اللاعب.