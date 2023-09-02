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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

محمود العسيلي وتامر
محمود العسيلي وتامر

ظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو، من أحد حفلاته الأخيرة، حيث حدث موقف عفوي بينه وبين الفنان محمود العسيلي.

محمود العسيلي قبل يد تامر حسني  

وظهر تامر حسني في الفيديو، وهو يغني أغنية “أنا مش هتغير”؛ ليفاجئه محمود العسيلي ويقبل يده في لقطة عفوية.

https://www.facebook.com/reel/214023931354561

أذاعت فضائية "العربية، لقطات عفوية للفنان تامر حسني، تظهر مفاجأة أعدها لأولاده في أول يوم دراسي لهم وعلق على الفيديو "عقبال أول يوم جامعة".

لدى تامر حسني 3 أطفال من طليقته بسمة بوسيل يظهر معهم من آن لآخر عبر مقاطع فيديو.

شاركت بسمة بوسيل جمهورها، فيديو لتامر حسني مع أبنائه، في أول يوم مدرسة أثناء استقباله لهم  بعد اليوم الدراسي.

وظهر في الفيديو تامر حسني وهو يداعب أبناءه ويصطحبهم معه عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وكرم حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة النجم تامر حسنى بجائزة  Starscrapers awards.

وقال النجم تامر حسنى:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم، وكان ليا حظ كريم إنى شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما".

وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا ليها طعم تاني وسط الزملاء الكرام". 

وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".

تامر حسني محمود العسيلى تامر حسني ومحمود العسيلي

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