هل تتمكن واشنطن من نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وحزب الله؟

قالت وسائل إعلام عبرية، إن عاموس هوشستين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، يحاول نزع فتيل الأزمة بين إسرائيل وحزب الله، في محاولة لتخفيف التوترات على الحدود وعرض التوسط في مسألة الحدود البرية.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن هوشستين زار بيروت الأسبوع الماضي لهذا السبب، وأعلن من هناك أن الأميركيين يبحثون إمكانية المساعدة في حل النزاع على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف هوشستاين الذي بقي في لبنان يومين، أنه في نظره من الطبيعي أن ينظر الأميركيون في الموضوع بعد النجاح الذي حققوه في اتفاقية الحدود البحرية .

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن إسرائيل ترفض مثل هذا الاحتمال في الوقت الراهن، وتشترط أي محاولة للوساطة بوقف أنشطة حزب الله على الحدود .

وفي ختام زيارته إلى لبنان، قال هوشستين بحسب الصحيفة العبرية: الآن هو الوقت المناسب لنسمع من الجانب الآخر مواقفه ونقيم ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب وما إذا كانت لدينا فرصة للوصول إليه".

والتقى هوشستين خلال زيارته، من بين آخرين، رئيسة مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي ووزير الخارجية المؤقت عبد الله بوحبيب ورئيس الأركان اللبناني جوزيف عون.

وأكدت الصحيفة العبرية إن المواقف في إسرائيل تشير إلى أن هوشستين يحاول بالفعل تخفيف التوترات، لافته إلى أن اتفاقية الحدود البرية لا تعتبر ذات صلة في الوقت الحالي.

وأضافت "لم يقم هوشستين بزيارة إسرائيل بعد إقامته في بيروت، وهذا الأمر قد يكون أحد مؤشرات سياسة إسرائيل فيما يتعلق بنوايا الإدارة الأميركية".