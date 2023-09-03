بسبب عشقه للرئيس الروسي.. ملاكم أمريكي شهير يتصرف بغرابة شديدة

أقدم الملاكم الأمريكي كيفن جونسون، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا على القيام بعدد من التصرفات الغريبة بسبب عشقه للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.

طلب الجنسية الروسية

تأتي أخرى هذه التصرفات في تقدم (جونسون) بطلب الحصول على الجنسية الروسية، وفقًا لما أفاد به المروج والمنظم لنزالات الملاكمة الروسي (فلاديمير خريونوف).

تغيير الاسم

كما قرر (جونسون) تغيير اسمه إلى فلاديميروفيتش تيمنًا باسم رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن فلاديمير خريونوف حيث قال " تقدم كيفن جونسون بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

وأشار أيضا إلى أن اسمه الثاني سيكون فلاديميروفيتش، تيمنا باسم رئيس روسيا".

قميص بصورة بوتين

كما قام كيفن جونسون (فلاديميروفيتش) بارتداء قميص يحمل ألوان العلم الروسي وصورة الرئيس بوتين أثناء عملية الوزن قبيل النزال الذي خسر فيه أمام منافسه الروسي مارك بتروفسكي في 18 أغسطس 2023 بالعاصمة موسكو. وفقًا لموقع RT بالعربية.

مسيرة طويلة في الملاكمة

خاض كيفن جونسون (فلاديميروفيتش) 60 نزالًا خلال مسيرته الاحترافية حقق فيها 38 انتصار يشملهما 20 نزال بالضربة القاضية مقابل 22 هزيمة وتعادلين.

وفي عام 2017، فاز جونسون بلقب "بطل المنظمة الدولية للملاكمة" بعد فوزه بالضربة الفنية القاضية على الإيطالي فرانشيسكو بيانيتا.

كما أنه في عام 2009 قد خسر حزام بطل العالم للوزن الثقيل أمام نظيره الأوكراني فيتالي كليتشكو بالنقاط، وهو بذلك يصبح الملاكم الثاني الذي لم يخسر أمام فيتالي كليتشكو بالضربة القاضية، وفقًا لاتحاد المجلس العالمي للملاكمة (WBC).