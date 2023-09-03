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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على فترتين في معسكر النمسا

صدى البلد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد لمواصلة التدريبات الجماعية على فترتين صباحًا ومساءً، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس السبت، على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.


ويخوض الفريق مرانه الصباحي في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت النمسا «الحادية عشرة بتوقيت القاهرة»، بينما يقام التدريب المسائي في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت النمسا «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة».


وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، وقام خلالها لاعبو الفريق بجولة حرة في مدينة فيينا.


وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.


وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.
 

 

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