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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية الأوكرانية: ننتظر وصول طائرات F16 لتغيير الأوضاع بنسبة 100% ..فيديو

يفهين ميكيتينكو
يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني

قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنّ بلاده تنتظر الحصول على الدبابات القادمة من الغرب، بالإضافة إلى طائرات F16، إلا انه لم يتم تحديد مواعيد وصول هذه الأسلحة، التي سيترتب على استعمالها ووصولها تغيير الأوضاع في الجبهة بنسبة 100%.

هناك أدلة كثيرة من صحفيين ومشاهدين أجانب على تقدم القوات الأوكرانية

وأضاف ميكيتينكو في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلاً: "وفقا لمعطيات وصلت إلينا أمس، فإن هناك محصول جيد من الحبوب الزراعية هذا العام بواقع 33 مليون طن رغم الحرب، وأن 20% من الأراضي ليست تحت سيطرتنا، ولكن المحصول ممتاز".

وتابع مستشار وزير الخارجية الأوكراني: "هناك أدلة كثيرة من صحفيين ومشاهدين أجانب على تقدم القوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا، لكنه ليس تقدما سريعا جدا، وتجاوزنا خط الدفاع الأول، وفرصنا تزداد يوميا، ونتفاءل بذلك".

وأشار، إلى أنه لا تتوفر لديه معلومات دقيقة حول إمكانية وجود مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، لافتًا إلى أن جهات كثيرة تشارك لتهدئة أمور الحرب.

الخارجية طائرات F16 يفهين ميكيتينكو القوات الأوكرانية الحبوب الزراعية

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