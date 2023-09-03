قيادي بـ"مستقبل وطن": الحقوق المدنية والسياسية تشهد تطورات غير مسبوقة في مصر

قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، القي الضوء على عدد من الملفات والقضايا التى تؤكد أن منظومة حقوق الإنسان تسير فى الطريق الصحيح.

وأضاف عبد اللطيف، أن التقرير تطرق إلى عدد من الملفات التى تدعم حقوق الإنسان بشكل مباشرة وتضمن له تحقيق حياة كريمة، وفى مقدمة ذلك مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة في القري والريف المصرى، والتشريعات الداعمة لحقوق المرأة ومتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دورى على أرض الواقع، وكل هذا يؤكد أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أنه وفقا للتقرير فإن مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، شهد تطورات كبيرة ، ومن ثم فإن هذا التطور يعد مدخلا بالغ القيمة في تصحيح تلك الصورة الدولية عن واقع الحال في مصر.

جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان قد رحب من قبل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك ذكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.