عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ"مستقبل وطن": الحقوق المدنية والسياسية تشهد تطورات غير مسبوقة في مصر

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، القي الضوء على عدد من الملفات والقضايا التى تؤكد أن منظومة حقوق الإنسان تسير فى الطريق الصحيح.

وأضاف عبد اللطيف، أن التقرير تطرق إلى عدد من الملفات التى تدعم حقوق الإنسان بشكل مباشرة وتضمن له تحقيق حياة كريمة، وفى مقدمة ذلك مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة في القري والريف المصرى، والتشريعات الداعمة لحقوق المرأة ومتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دورى على أرض الواقع، وكل هذا يؤكد أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أنه وفقا للتقرير فإن مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، شهد تطورات كبيرة ، ومن ثم فإن هذا التطور يعد مدخلا بالغ القيمة في تصحيح تلك الصورة الدولية عن واقع الحال في مصر.

جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان قد رحب من قبل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك ذكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.

مستقبل وطن حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

ترشيحاتنا

غير مبرر .. رومانيا تدين القصف الروسي على ميناء قرب حدودها

أحزان الوسط الفنى.. انهيار عمرو عبد الجليل.. وصدمة وفاة الطفل رابى.. رحيل هانى ويليام تفجع عمرو عبد العزيز

210 آلاف قطعة آثار مصرية سرقتها لندن.. هل تعود؟

السلطانة كوسم.. جارية تزوجها سلطان عثماني وقتلت ابنها وحكمت لمدة 37 عامًا

هل يتم إعفاء الجناة من العقوبة فى جريمة تزوير العملات؟ القانون يجيب

القباج تتفقد نقاط الإغاثة الإنسانية والطبية بمعبري "قسطل وأرقين "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. جوز الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ