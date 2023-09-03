عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

صدى البلد

قال الفنان أحمد جمال سعيد إن مهرجان الدراما من أهم المهرجانات فى مصر لأن الدراما تدخل كل البيوت بدون استئذان، معقبا: “كنت حريصا على حضورالدورة الأولى والثانية”.

وأضاف أحمد جمال سعيد، فى تصريحاته لعدسة “صدى البلد”: “أحب أوجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكى على مجهوداتهم”.

وتابع: "تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما".

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، وليلى عز العرب، وجيهان عبد الله، ولطفي لبيب، وجومانا مراد، ورشوان توفيق، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومنة شلبي.. وغيرهم. 

وحرص أبطال جعفر العمدة، ومنهم هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل، ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط صورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما. 

واستقبلت "جومانا" لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص لبيب على إلقاء التحية على المصورين والحضور. 

واحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي.

احمد جمال سعيد افتتاح مهرجان القاهرة افتتاح مهرجان القاهرة للدراما حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما حفل إفتتاح مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة للدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

ترشيحاتنا

ماتت عصفورة الجنة..أهالي قرية قرانشوا بالغربية يشيعون جثمان "سارة أحمد " ضحية الاسكيت

قلقان على الزمالك.. مدحت العدل: نتواصل مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد

أرمينيا تقر بخطأ اعتمادها على روسيا في أمنها.. تفاصيل

مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة | فيديو

سلاح جديد غير متوقع لمواجهة مرض السكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ