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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنامج «صيف الإنتاج الثقافي».. موسيقى عالمية وأغانٍ تراثية في الليلة الـ14

صدى البلد

انطلقت فعاليات الليلة الـ14 لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.. وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقضى جمهور المسرح فى الجزء الأول من الحفل، مع فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، والتى قدمت عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لأشهر أغانى فيروز ودليدا وغيرهم  إلى جانب عزف بعض المقطوعات الموسيقية العالمية .

أما الجزء الثانى من الحفل، فقد شدت فيه الفنانة "فاطمة عادل" وفرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من أشهر الأغانى لنحوم الطرب منها "مليت خلاص الغرام، أه ياللي، بانو بانو، سلم علي، حلو الحلو"، بجانب أغانى من السيرة الهلالية .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيهًا .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني المخرج خالد جلال الكيلاني وزيرة الثقافة ساحة مركز الهناجر للفنون مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون نيفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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