المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" تشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض “بي اكسبو”

شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في فعاليات النسخة الثانية من معرض "بي اكسبو"، والتي تقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بحضور الإعلامية مفيدة شيحة والفنانة جومانا مراد حول مرض التوحد وكيفية التعامل معه، أن الدولة المصرية تؤمن بأن بناء مجتمع شامل لا يمكن أن يتحقق دون إدماج كامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وشركاء في عملية التنمية.

وأضافت توكل أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة بقضية الإعاقة، فقد أعلن السيد رئيس عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف" وتوسيع أطر الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة الجهود وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" إلى أن الصندوق يعتبر ذراعًا تنسيقيًا وتنمويًا يعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على التخطيط القائم على البيانات، والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة تستجيب للاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبها وجهت الإعلامية مفيدة شيحة خالص الشكر والتقدير للمديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" على حرص الصندوق تقديم الدعم المتواصل لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على تعزيز مسارات الدمج والتمكين، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.