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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار التوك الشو| اتحاد المنتجين يزف بشرى بشأن أسعار الدواجن.. وأخر تحركات الذهب| فيديو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 3-9-2023

قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر صرف الدولار اليوم 3-9-2023

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3- 9-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم  الأحد

هل نودّع الصيف؟.. الأرصاد: أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس هذه الأيام يشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية ، نظرًا لتأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ويعمل على انخفاض درجات الحرارة ، ووجود السحب  التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

لو هتشتري عربية جديدة .. نصائح مهمة قبل الشراء تعرف عليها

كشف عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات عن أهم الاعتبارات عند شراء سيارة جديدة، لافتًا إلى أنه لابد من حساب عدد الأسرة للفرد، والمبلغ المالي المتاح لديه، موضحًا أن هناك عربات صينية كهربائية تغزو العالم حاليًا، وإنتاج واسع.

خبير سياحي عن مهرجان العلمين: وُلد عملاقًا وأدى لوجود صورة إيجابية عن المدينة

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين حصد نجاحًا كبيرًا، مُتابعًا: "أتولد عملاق وأدى لوجود صورة إيجابية عن المدينة كمدينة سياحية مصرية".

 

النيابة الإدارية تكشف عن تفاصيل إنشاء وحدة قضاء الاستثمار

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه منذ تولي المستشار حافظ عباس، رئاسة هيئة النيابة  الإدارية في الشهر قبل الماضي، قرر عمل إعادة هيكلة للإدارات والوحدات بالنيابة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة  لافتاً إلى ، أن الهدف الأساسي منها دعم مناخ الاستثمار و التسهيل على المواطنين في تقديم شكواهم، وقيام النيابة بدورها في تحقيق العدالة وإحساس المواطن بسيادة القانون.

300 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب تطالب بتجديد تطبيق هذا القرار

 كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه.

تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة

قال الدكتور ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك انخفاض في أسعار الذرة والصويا والأعلاف وصل لـ 35% ، وتراجع حوالي 22%في سعر الدواجن .

الصحة: 65 جلسة حوارية على جدول أعمال المؤتمر العالمي للسكان

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان و تنمية الأسرة، أن  هناك 65 جلسة حوارية على جدول أعمال المؤتمر العالمي للسكان في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، مضيفاً أنه سوف يتم إطلاق الأستراتيجية الوطنية للسكان و التنمية 2023_2030.

البطوطي: الإندبندنت ليست معتادة على مجاملة مصر

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن إشادة صحيفة الإندبندنت بستة مواقع سياحية في مصر، ووصفها لها بأنها الأفضل، أمر غير معتاد، متابعاً: "الإندبندنت ليست معتادة على مجاملة مصر".

 

الذهب الأرصاد العلمين النيابة الإدارية اسعار الدواجن الصحة مصر الاندبندنت

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