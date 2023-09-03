أخبار التوك الشو| اتحاد المنتجين يزف بشرى بشأن أسعار الدواجن.. وأخر تحركات الذهب| فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3- 9-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم الأحد

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس هذه الأيام يشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية ، نظرًا لتأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ويعمل على انخفاض درجات الحرارة ، ووجود السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

كشف عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات عن أهم الاعتبارات عند شراء سيارة جديدة، لافتًا إلى أنه لابد من حساب عدد الأسرة للفرد، والمبلغ المالي المتاح لديه، موضحًا أن هناك عربات صينية كهربائية تغزو العالم حاليًا، وإنتاج واسع.

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين حصد نجاحًا كبيرًا، مُتابعًا: "أتولد عملاق وأدى لوجود صورة إيجابية عن المدينة كمدينة سياحية مصرية".

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه منذ تولي المستشار حافظ عباس، رئاسة هيئة النيابة الإدارية في الشهر قبل الماضي، قرر عمل إعادة هيكلة للإدارات والوحدات بالنيابة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة لافتاً إلى ، أن الهدف الأساسي منها دعم مناخ الاستثمار و التسهيل على المواطنين في تقديم شكواهم، وقيام النيابة بدورها في تحقيق العدالة وإحساس المواطن بسيادة القانون.

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه.

قال الدكتور ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك انخفاض في أسعار الذرة والصويا والأعلاف وصل لـ 35% ، وتراجع حوالي 22%في سعر الدواجن .

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان و تنمية الأسرة، أن هناك 65 جلسة حوارية على جدول أعمال المؤتمر العالمي للسكان في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، مضيفاً أنه سوف يتم إطلاق الأستراتيجية الوطنية للسكان و التنمية 2023_2030.

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن إشادة صحيفة الإندبندنت بستة مواقع سياحية في مصر، ووصفها لها بأنها الأفضل، أمر غير معتاد، متابعاً: "الإندبندنت ليست معتادة على مجاملة مصر".