البطوطي: الإندبندنت ليست معتادة على مجاملة مصر.. فيديو

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن إشادة صحيفة الإندبندنت بستة مواقع سياحية في مصر، ووصفها لها بأنها الأفضل، أمر غير معتاد، متابعاً: "الإندبندنت ليست معتادة على مجاملة مصر".

مصر من أوائل الدول التي استعادت قوتها السياحية

وقال وليد البطوطي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن العالم كله يرى أن مصر تشهد رواجا سياحيا، مؤكداً أن هناك تحديثا للمقاصد السياحية والمطارات، وهناك تطور كبير وملحوظ في الوضع السياحي في مصر.

وأضاف الخبير السياحي أن السياحة انهارت بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن مصر من أوائل الدول التي استعادت قوتها السياحية، حيث لم ترصد إصابات بفيروس كورونا بين السائحين في مصر.

واستطرد: "وقت ما العالم مكنش بيقدر يخرج.. مصر حركت 22 ملكا وملكة وتم نقلهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة".