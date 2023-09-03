لو هتشتري عربية جديدة .. نصائح مهمة قبل الشراء تعرف عليها | فيديو

كشف عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات عن أهم الاعتبارات عند شراء سيارة جديدة، لافتًا إلى أنه لابد من حساب عدد الأسرة للفرد، والمبلغ المالي المتاح لديه، موضحًا أن هناك عربات صينية كهربائية تغزو العالم حاليًا، وإنتاج واسع.

وتابع عضو شعبة السيارات، خلال لقائه لبرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "تن"، أن العربيات الصيني قوية، وهناك ماركات جيدة ، ووسائل الأمان بها لم تعد مثل السابق.

وأردف أن أسعار العربيات الصيني في السابق كانت قليلة جدًا، ولكن أصبحت الآن عالية ومنافسة عالميًا .

ولفت، إلى أنه أصبحت هناك عربيات صيني تنافس بعد الشركات العالمية الأخرى ، والمنتجات اليابانية.

