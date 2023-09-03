خبير سياحي عن مهرجان العلمين: وُلد عملاقًا وأدى لوجود صورة إيجابية عن المدينة|فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين حصد نجاحًا كبيرًا، مُتابعًا: "أتولد عملاق وأدى لوجود صورة إيجابية عن المدينة كمدينة سياحية مصرية".

وأضاف الدكتور حسام هزاع، خلال لقائه لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الاولى المصرية"، أن المسابقات الرياضية التي توفرت مع الموسيقى ونوعية السائح المستهدف في فنادق العلمين الراقية جعلتها منطقة واعدة ، تحتاج لفنادق أكبر حوالي 25 ألفًا أخرى.

وتابع "هزاع"، أنه لابد من وجود تسهيل لكافة الإجراءات للمُستثمرين الأجانب حتى الانتهاء من بناء كافة الفنادق، مثل الإعفاء من الضرائب وسهولة الحصول على الأراضي بأسعار معقولة.