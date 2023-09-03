الصحة: 65 جلسة حوارية على جدول أعمال المؤتمر العالمي للسكان.. فيديو

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان و تنمية الأسرة، أن هناك 65 جلسة حوارية على جدول أعمال المؤتمر العالمي للسكان في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، مضيفاً أنه سوف يتم إطلاق الأستراتيجية الوطنية للسكان و التنمية 2023_2030.

نقاش جميع الموضوعات المتعلقة بالصحة



وأضاف عمرو حسن خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أنه سوف يتم مناقشة كافة القضايا و الموضوعات الخاصة بالسكان و الصحة و التنمية، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالعائد الديمقراطي، وكيفية الأستغلال الأمثل للموارد.



وأشار مستشار وزير الصحة لشئون السكان و تنمية الأسرة إلى، أنه سوف يتم نقاش جميع الموضوعات المتعلقة بالصحة ، والتي من ضمنها:الوقاية و دور التأمين الصحي الشامل في مصر،و الربط بين السكان و الصحة و التنمية.