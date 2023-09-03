قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الأحد:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17640 جنيها.