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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأحد 3-9-2023

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.

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سعر الذهب اليوم 3-9-2023

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الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الأحد:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17640 جنيها.

أسعار الذهب صباح البلد صدى البلد الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 24

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