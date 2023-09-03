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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع انتهى..

جنرال أمريكي يعلن فقدان 400 ألف عسكري أوكراني منذ بداية الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن كييف كشفت عن طريق الخطأ معلومات حول فقدان 400 ألف عسكري أوكراني منذ بداية الحرب.

وأضاف ماكجريجور: "الناس يقولون لي أخيرًا، كما تعلم يا ماكجريجور، لقد كنت على حق.. لقد مات 400 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وتابع: “أكد الأوكرانيون أنفسهم ذلك بالصدفة، قائلين إنه ينبغي عليهم تكريم القتلى. وذكروا نفس العدد.. 400 ألف عسكري".

وأشار ماكجريجور إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكبر من إجمالي خسائر الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

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وقال: “هذا لا يمكن أن يستمر طويلا. كل شيء سيتغير قريبا... لقد انتهى الصراع”.

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