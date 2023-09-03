يوسف عفيفي يقترب من لوهافر الفرنسي بهدفين | صور

لفت يوسف عفيفي لاعب فريق الأهلي مواليد 2005، الأنظار بشدة، خلال فترة المعايشة التي يقضيها حالياً في فريق لوهافر الفرنسي، بناء علي موافقة رسمية من القلعة الحمراء.

وتلقي الأهلي إيميلاً رسمياً من لوهافر الفرنسي، يطلب فيه خضوع يوسف عفيفي لفترة معايشة، قبل الحكم عليه بشكل نهائي.

وتلقى عفيفي، مفاجأة عند وصوله لنادي لوهافر، بأن قرر الجهاز الفني بمشاركته في تدريبات الفريق الثاني مباشرة، وليس المرحلة السنية الخاصة به.

وشارك لاعب الأهلي في مباراة ودية، أقيمت أمس، مع الفريق الثاني، بعد الأول الذي يشارك في الدوري الممتاز الفرنسي، وقاد زملائه للفوز 3-2، حيث سجل خلالها هدفين، ونال إشادة كبيرة من قبل الجهاز الفني.

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