باريس سان جيرمان يكتسح ليون برباعية في الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أولمبيك ليون، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدم كيليان مبابي بالهدف الأول في الدقيقة ٤ من ركلة جزاء، ثم أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 20، وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 38، وأخيرا سجل مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 45+2.

وسجل هدف ليون الوحيد عن طريق توليسو من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ماركينيوس، سكرينيار، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتنها، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو، عثمان ديمبيلي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 8 نقاط من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق ليون في المركز الأخير بنقطة واحدة.