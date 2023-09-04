لموظفي القطاع الخاص| ارتكاب هذا الفعل يحرمك من مرتبك في مدة الإجازة

يعتبر مشروع قانون العمل الجديد، أحد أهم القوانين التى تهتم بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهما.

وحظر القانون منح الموظف إجازة ، واستغلالها للعمل لدى جهة أخرى، ونص القانون فى المادة 50 منه على أن :" لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

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ووفقا للقانون فإن للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.