عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجازات شهر أكتوبر 2023.. بأجر كامل للعمال والموظفين وهؤلاء محرومون بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يشغل بال الكثير من الموظفين سواء العاملون بالجهاز الإداري للدولة، أو العاملون في المؤسسات والقطاعات الخاصة ، الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر 2023 .

و لا يضم شهر أكتوبر 2023 سوى إجازة واحدة رسمية تتمثل في  إجازة نصر أكتوبر المجيد ،  وعيد القوات المسلحة الذي يوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، وفي ذلك التوقيت سيصدر مجلس الوزراء قرارًا إما بتقديم أو ترحيل موعد الإجازة لوقوعها في يوم عطلة أسبوعية.

وتعتبر الإجازات الرسمية 2023 شهر أكتوبر والمتمثلة في إجازة عيد القوات المسلحة ستكون آخر إجازات العام الميلادي الحالي 2023، حيث إن شهري نوفمبر وديسمبر لا يضمان أية إجازات سوى العطلات الأسبوعية .

لايفوتك||

 

txt

سمير فرج يكشف دور روسيا قبل نصر أكتوبر 73

txt

سمير مرقص: حضور قتلة "السادات" احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق


إجازات شهر أكتوبر 2023


إجازات شهر أكتوبر 2023 ،  نص القانون على أن الإجازات الرسمية تمنح للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بأجر كامل "إجازات مدفوعة الأجر".

 

الإجازات السنوية لموظفي الحكومة

 

يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية نظم أيضا مسألة الإجازات السنوية، والتي جاءت كالتالي:

1- 15 يومًا أذا كان الموظف في السنة الأولى وتستحق بعد 6 أشهر من تاريخ استلام العمل

2- 21 يومًا للموظف الذي أمضى سنة كاملة في خدمته.
3- 30 يومًا للموظف الذي أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يومًا للموظف الذي تجاوز سنه الخمسين.

 

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

 

إجازة القطاع الخاص


طبقا لـ قانون العمل الجديد، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم.


موظفون محرومون من إجازة نصر أكتوبر

 

إجازة نصر أكتوبر وعيد القوات المسلحة 2023.. يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

 

اكتوبر 2023 إجازة نصر أكتوبر المجيد الجهاز الإداري مجلس الوزراء إجازات شهر أكتوبر 2023 القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

ترشيحاتنا

رغم موافقة اللاعب.. ناد روسي يصدم الأهلي فى ميركاتو الصيف ..تفاصيل

فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟

قبل الغرامة ما توصل 3 مليون يورو.. شوبير يوجه رسالة عاجلة للزمالك

بعد بيراميدز.. إنبي يدرس تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مصطفى شلبي

بث مباشر.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بعد توقعات البنك الأمريكي.. النفط يصل إلي أعلي مستوياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ