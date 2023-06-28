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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير مرقص: حضور قتلة "السادات" احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق

الدكتور سمير مرقص،
الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن حضور قتلة الرئيس الراحل أنور السادات احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق. 


وأضاف سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المشهد أعطى رسائل غير موفقة لعموم المصريين، لافتاً إلى أن الرسائل لم تكن إيجابية،  معقبًا: "لا أستطيع أن أقبل تكريم القتلة، لأنني أرفض مبدأ أن تتخلص من غريمك بالعنف".


وتابع سمير مرقص: "أعتقد أن المشهد بالكامل لم يكن موفقًا، وكان يلخص الحدوتة بأكملها، ولم أتحدث معهم بشأن هذا المشهد، لكن الرسالة التي وصلتني كانت من الرئيس السيسي ونحن في الاحتفال، بأنه كان يوجد حدث في رفح قبلها بيومين، وقد أصيب بعض الأقباط في هذه الحادثة، وكانت رسالة الرئيس لي بأن الأقباط في رقبتنا ولن نسمح بتكرار هذا الأمر".

 

برنامج "الشاهد"


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.


ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

سمير مرقص التحول الديمقراطي أنور السادات نصر اكتوبر محمد الباز

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