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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج يكشف دور روسيا قبل نصر أكتوبر 73

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل للمرة الأولى عن دور روسيا قبل نصر أكتوبر 73، فبحسب ما قاله، بدأت العلاقات المصرية الروسية العظيمة عام 1952؛ عندما سعت مصر لبناء جيش قوي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أول صفقة لشراء أسلحة عسكرية من الاتحاد السوفيتي، تمت في عام 1955. 

وأشار إلى أن التدريب والتسليح في الجيش المصري، كان من قبل القوات الروسية خلال حرب أكتوبر.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية خسرت كل الأسلحة خلال حرب 1967، ولكن الاتحاد السوفيتي قدم دعما كبيرا خلال 8 أشهر، بتزويد مصر بأحدث الأسلحة، واستعادت مصر ما فقدته، وساهم أيضا في التنمية.

وأضاف أن قرارًا مهمًا اتخذه الرئيس أنور السادات، كان بطرد الخبراء الروس قبل حرب أكتوبر 1973؛ لكي لا يتم اتهام السوفييت بالتخطيط للحرب.

وأشار إلى أن مصر هي رابع دولة في العالم تمتلك مركز قيادة استراتيجي، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد احتفى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لروسيا.
 

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