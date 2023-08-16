يبحث عدد كبير من المواطنين، عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي تصل الى 12 موعدا على مدار السنة تقريبا خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة.

ويقدم موقع صدى البلد، مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023، خلال التقرير التالي:-

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها الى يوم الخميس 28 من الشهر ذاته، بقرار رئيس مجلس الوزراء .

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها يوم الخميس 5 من الشهر ذاته، بدلا من الجمعة؛ لأنه إجازة رسمية وعطلة فعلية.

مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2023