يبحث عدد كبير من المواطنين، عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي تصل الى 12 موعدا على مدار السنة تقريبا خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة.
ويقدم موقع صدى البلد، مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023، خلال التقرير التالي:-
مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023
- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها الى يوم الخميس 28 من الشهر ذاته، بقرار رئيس مجلس الوزراء .
- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها يوم الخميس 5 من الشهر ذاته، بدلا من الجمعة؛ لأنه إجازة رسمية وعطلة فعلية.
مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2023
- عيد تحرير طابا، الأحد 27 شعبان، الموافق 19 مارس 2023
- شم النسيم، الإثنين 26 رمضان، الموافق 17 أبريل 2023
- عيد الفطر المبارك، الجمعة غرة شوال، الموافق 21 أبريل 2023
- عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 5 شوال، لموافق 25 أبريل الموافق 2023
- عيد العمال، الإثنين 11 شوال، الموافق 1 مايو 2023
- وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 يونيه 2023
- عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيه 2023
- ثورة 30 يونيه، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيه 2023
- رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو
- ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو
- المولد النبوى الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر
- عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر