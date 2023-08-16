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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

مواعيد الإجازات الرسمية
مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

يبحث عدد  كبير من المواطنين، عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي تصل الى 12 موعدا على مدار السنة تقريبا خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة.

ويقدم موقع صدى البلد، مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023، خلال التقرير التالي:-

استثمرها صح.. اعرف الإجازات المتبقية فى عام 2023

4 أيام فقط.. اعرف الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

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مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها الى يوم الخميس 28 من الشهر ذاته، بقرار رئيس مجلس الوزراء .

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها يوم الخميس 5 من الشهر ذاته، بدلا من الجمعة؛ لأنه إجازة رسمية وعطلة فعلية.

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استثمرها صح.. اعرف الإجازات المتبقية فى عام 2023

اعرف وسائل التواصل مع المسئولين خلال أيام الإجازات.. تفاصيل

4 أيام فقط.. اعرف الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2023

 

  1. عيد تحرير طابا، الأحد 27 شعبان، الموافق 19 مارس 2023
  2. شم النسيم، الإثنين 26 رمضان، الموافق 17 أبريل 2023
  3. عيد الفطر المبارك، الجمعة غرة شوال، الموافق 21 أبريل 2023
  4. عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 5 شوال، لموافق 25 أبريل الموافق 2023
  5. عيد العمال، الإثنين 11 شوال، الموافق 1 مايو 2023
  6. وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 يونيه 2023
  7. عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيه 2023
  8. ثورة 30 يونيه، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيه 2023
  9. رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو
  10. ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو
  11. المولد النبوى الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر
  12. عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر
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