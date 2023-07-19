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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف وسائل التواصل مع المسئولين خلال أيام الإجازات.. تفاصيل

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال فترة إجازة رأس السنة الهجرية وذكري ثورة 23 يوليو والتي تبدأ من غدا الخميس حتي الأحد المقبل .

كما يتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، تتلقيها أي شكاوى من المواطنين خلال أيام الاجازات على مبادرة  "صوتك مسموع" من خلال 5 وسائل التي وضعتها للتواصل مع المواطنين، وهي  الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected]  و فاكس رقم 33374892.
 

وكلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، القيادات المحلية،  في المحافظات  بالاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين خلال إجازات  القادمة .

وسائل التواصل التنمية المحلية رأس السنة الهجرية ثوره 23 يوليو صوتك مسموع

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